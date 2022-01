Covid: in Campania aumentano ricoveri, oltre 16.500 positivi

Aumentano ancora i ricoveri per il Covid in Campania. In terapia intensiva i posti occupati sono 73, rispetto ai 65 di ieri. Nei reparti di degenza ordinaria ci sono invece 868 malati a fronte degli 813 di ieri. Oggi si registrano altri 16.512 positivi su un totale di 116.411: la quota e' del 14,18% rispetto al 14,77 di ieri. Altre 7 vittime: sei nelle ultime 48 ore, una nei giorni precedenti ma registrata oggi.