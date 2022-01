Covid: 14.416 nuovi casi in Campania su 93.995 test, 22 decessi

Sono 14.416 i nuovi casi di positivita' al Covid in Campania, di cui 9.756 individuati in seguito a tamponi antigenici e 4.651 con tamponi molecolari. E' di 93.995 il totale dei test processati nelle ultime 24 ore, di cui 60.497 antigenici e 33.498 molecolari. Resta leggermente al di sopra del 15% il tasso di incidenza dei positivi sul numero di test effettuati. Sono 22 i decessi, 14 avvenuti nelle ultime 48 ore e i restanti otto nei giorni precedenti, ma registrati ieri. Rimane stabile il numero di posti letto occupati nelle terapie intensive, che sono 101 sui 786 disponibili, uno in piu' rispetto a ieri. Nei reparti di degenza risultato occupate 1.348 unita' sulle 3.160 disponibili, nove in piu' rispetto alla precedente rilevazione.