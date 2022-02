Covid: in Campania incidenza stabile, 22 vittime in 48 ore

Resta stabile, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo il Bollettino dell'Unita' di crisi della Regione Campania i neo positivi al Covid sono 7.948 su 66.116 test esaminati. Ieri l'indice di contagio era pari al 12,28%, oggi e' 12,02%. Ventidue i decessi nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono 19 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali scendono a 79 i posti letto occupati nelle terapie intensive (-3 rispetto a ieri) e a 1312 quelli in degenza (-26 rispetto a ieri).