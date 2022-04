Precipita dal Sentiero degli Dei: 50enne salvata dal soccorso alpino

Una donna di 50 anni è precipitata per diversi metri mentre percorreva il Sentiero degli Dei, in Penisola sorrentina, nel territorio comunale di Agerola. La donna, caduta mentre percorreva il sentiero tra la mattonella 13 e 14 nei pressi della Grotta del Biscotto, ha riportato importanti traumi. La centrale operativa del 118 Napoli Est ha attivato l'elisoccorso 118 di Salerno e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Campania, che ha inviato una squadra terrestre per permettere di ottimizzare e velocizzare le operazioni di recupero dell'infortunata. La donna è stata stabilizzata dai sanitari, posta su una barella e portata a bordo dell'elicottero che l'ha trasportata all'ospedale Ruggi di Salerno.