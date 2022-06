Covid: crescono ancora i contagi in Campania, sfiorano 24%

Sono 3383 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 14.138 tamponi effettuati per un indice di contagio che continua a salire e raggiunge il 23,92% (ieri si era attestato al 22,24%). Le persone decedute sono 3 nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere agli 8 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 15 (+3 rispetto al dato precedente). Quelli di degenza ordinaria 288 (in calo di 13 unita' in relazione all'ultimo dato).