Covid: Campania; impennata ricoveri, +10% in un giorno

Sono 12.814 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 42.239 test effettuati. Il tasso di incidenza scende al 30,33%, contro il 33,49 del giorno precedente. Il bollettino regionale segnala sei vittime, di cui quattro nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. Risalta l'ennesima impennata dei ricoveri in degenza, che in 24 ore salgono a quota 655 (+61) con un aumento di circa il 10 per cento rispetto ai 594 del giorno precedente. In calo l'occupazione delle terapie intensive, che scende a 36 (-3).