Covid, in Campania 7.016 positivi, 4 decessi e 33.527 tamponi

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 7.016 positivi al Coronavirus (6.641 al test antigenico e 375 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 4 i decessi in totale, 3 nelle ultime 48 ore e 1 avvenuto in precedenza ma registrato ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 33.527 di cui 28.848 test antigenici e 4.679 molecolari. Il report posti letto su base regionale riporta 573 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 35 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 681 occupati.