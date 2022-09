"Nessuna emergenza particolare per il Covid in Campania - assicura il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, dalla sua pagina Facebook nella diretta del venerdì - la situazione è tranquilla ma siamo prudenti. Aspettiamo un po' per i nuovi vaccini, ma bisogna fare subito i vaccini ordinari ai bambini. A New York hanno dichiarato lo stato d'emergenza per il riemergere della poliomielite".