Sono 768 i positivi di oggi al Covid in Campania sui 5276 test effettuati per un indice di positività pari al 14,55%, in calo rispetto al 16,8% fatto segnare ieri. Due le vittime, risalenti ai giorni scorsi ma registrate ieri. Sei le terapie intensive occupate (+1). In aumento le degenze ordinarie 263 (+10).