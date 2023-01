Nocera Inferiore. Maltempo, lo stadio San Francesco e le strade di accesso finiscono sott'acqua, tanti i disagi

Cede l'alveo nella zona dello stadio, il San Francesco e strade di accesso finiscono sott'acqua. Il maltempo crea ancora danni e disagi nell'agro sarnese nocerino. Il torrente Solofrana fa danni a Nocera Inferiore questa volta. Strade completamente invase dall'acqua riversandosi all'interno dello stadio San Francesco, dove si allagato il terreno di gioco e la pista di atletica. Il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio raggiunge i cittadini con un’informativa invitando alla massima prudenza a seguito dell’Allerta meteo di colore "giallo" diramata dalla Regione Campania per la giornata odierna e per il cedimento dell’Alveo nella zona adiacente lo Stadio comunale “San Francesco”. Il Primo Cittadino invita la popolazione ad assumere condotte di prudenza. Distanziarsi dai corsi d’acqua; non sostare nei pressi dei corsi d’acqua, né ai piani terranei o in zone sottoposte agli stessi, né in abitazioni prospicienti ai corsi d’acqua; assumere condotte di prudenza e di distanziamento dagli alvei. (foto Il Mattino)