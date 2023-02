Provincia di Salerno, Alfieri eletto presidente dell'Upi Campania

Il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri è stato eletto presidente dell'Upi Campania. "Oggi pomeriggio, ad Avellino, all’unanimità del Consiglio Direttivo, sono stato eletto Presidente dell’Unione delle Province della Campania. Grazie ai colleghi delle Province di Avellino, Benevento e Caserta e a tutti i componenti del Direttivo per avermi voluto affidare questo importante ruolo. Questo impegno giunge in un momento fondamentale per le opportunità date dal PNRR e in vista della riforma del TUEL. Come sempre metterò tutta la passione, la competenza, la concretezza e il coraggio di cui sono capace", dichiara Alfieri.