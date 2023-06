Tagli alla scuola campana, la conferma arriva dalle cifre del decreto ministeriale

In relazione a una nota diffusa dagli Uffici del Ministero - con oggetto i dati relativi alle previsioni sugli organici della scuola 2023/2024 - la Regione conferma quanto segnalato al mondo della scuola nel corso della riunione svoltasi la settimana scorsa alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca e dell'assessore regionale Lucia Fortini.

L’ulteriore e definitiva conferma è contenuta nell'allegato al Decreto Ministeriale 70/2023, relativo agli organici DS 2023/2024, firmato dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

Per la Campania risultano:

- 959 Istituzioni scolastiche;

- 26 sedi sottodimensionate;

- 941 Sedi normodimensionate (con parametri 500/300, per intenderci la vecchia legge di bilancio)

- 865 Sedi normodimensionate (con i parametri vecchi 600/400 - ex art. 19 c. 5, DL 98/2011).

1) Dalla tabella appare evidente il taglio del numero di scuole (si poteva utilizzare il parametro 300/500, come fatto negli ultimi anni). Allo stato, non esiste alcun riferimento normativo o procedurale dell'Europa che, in relazione al Pnrr, preveda tagli del numero di scuole.

2) Alla Campania spettano almeno 865 autonomie e non 839 come previsto, e anzi quasi "concesso", dal Ministero.

La Regione conferma dunque la massima attenzione e la mobilitazione annunciata, a difesa della scuola campana.