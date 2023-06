Scafati. Aliberti in Regione per salvare i fondi europei del "Piu Europa"

Aliberti in Regione per salvare i fondi europei ottenuti nel 2016 e realizzare le opere pubbliche programmate durante il suo sindacato. "Sono ritornato in Regione Campania per ripianificare l'ormai "vecchio" Accordo di Programma del PIU EUROPA sancito con il mio sindacato nel 2016. - spiega il Sindaco Pasquale Aliberti - Rimodulare quell'accordo vuol dire far #ripartire le opere pubbliche con quei fondi, oggi chiamati PICS, ottenuti grazie retrospettivi che riuscimmo ad assicurarci per circa 9 milioni di euro e #mai_utilizzati in questi anni, neanche dalla gestione commissariale. Vogliamo garantire alla Città opere pubbliche importanti che durante tutto questo tempo non si è riusciti ad avviare: il Polo scolastico, i lavori in Villa Comunale e il Centro sociale di Mariconda. Salveremo anche le opere che non rientrano nei PICS e sui quali stiamo già lavorando. Ricominciamo da dove eravamo partiti: completiamo le opere che noi avevamo pianificato e che altri non sono riusciti in questi anni a portare a termine".