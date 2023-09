Scafati. Riqualificazione ambientale e allagamenti, incontro in Regione. Aliberti: "Non possiamo aspettare"

Riqualificazione ambientale e questione allagamenti: incontro in Regione Campania nel pomeriggio di oggi. Presente il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti che ha chiesto di intervenire prima su Scafati anche con la rifunzionalizzazione del canale Conte Sarno e poi l'avvio all’ex progetto “Grande Sarno”.

"Abbiamo partecipato questo pomeriggio alla Commissione regionale riguardante il tema della riqualificazione ambientale e allagamenti, un incontro interlocutorio alla presenza del Vice Presidente Bonavitacola. - spiega il sindaco di Pasquale Aliberti - Confermati i lavori previsti dal decreto della Regione per 5 milioni di euro che siamo riusciti ad ottenere in seguito al sopralluogo all'Alveo comune nocerino e che saranno eseguiti dal Consorzio di bonifica. Parliamo in particolare del "ripristino della funzionalità idraulica dell'Alveo comune nocerino". Lavori che hanno portato all'abbattimento del Ponte Marconi e che prevedono la pulizia dell'ultimo tratto (800 m) dell'Alveo comune prima che si immetta nel Fiume Sarno. Confermati i lavori che effettuerà la Sma: taglio del canneto per aumentare la sezione idrica del Fiume Sarno (dando priorità a Scafati), il dragaggio del tratto dall'intersezione dell'Alveo fino a Piazza Garibaldi e di Rio Sguazzatorio fino a piazza Garibaldi per 2 km.

Inoltre, abbiamo chiesto,

Di inserire nei lavori anche interventi sul San Tommaso. Di prorogare le domande per i danni subiti dagli eventi meteorologici di gennaio scorso. Sono già pubblicate all'albo ( https://scafati.soluzionipa.it ) i modelli per richiedere il risarcimento danni per calamità. La necessità di lavori a stralcio, perché è impossibile aspettare quelli complessivi del Progetto Grande Sarno. Incontri periodici per la verifica dell'andamento dei lavori che dovrebbero partire nel mese di ottobre. Pulizia delle vasche borboniche. Rifunzionalizzazione del Canale Conte Sarno"