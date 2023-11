Sant' Egidio del Monte Albino. Osservazioni sul piano regionale per i forni crematori, La Mura: "Le bugie hanno le gambe corte"

"Osservazioni sul piano regionale per i forni crematori, le bugie hanno le gambe corte".

A parlare è il sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino, Antonio La Mura che torna sull'argomento forno crematorio e fa alcune precisazioni.

"Siamo alle solite. - continua La Mura

Mi è stato segnalato un post pubblicato nelle scorse ore da una persona di cui ometto il nome per evitare di procurarle ulteriore imbarazzo, oltre quello che dovrebbe provare per la falsità e la spudoratezza delle cose che scrive. Cose che dovrebbero indurre questa persona a provare un po’ di sana vergogna. Ma si sa, il senso pudore non appartiene a tutti.

Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha inviato già il 4 settembre alla Regione Campania una nota con alcune osservazioni successive alla notizia dell’approvazione in Giunta regionale del Piano regionale per la realizzazione dei forni crematori. Un piano che, com’è noto, non fa cenno del già autorizzato impianto di Sant’Egidio. Ebbene, quelle osservazioni, di cui la persona di cui parliamo pare venire a conoscenza solo oggi, erano mirate a richiedere proprio che la Regione chiarisse tempestivamente le ragioni di quella omissione, in modo da consentire al Comune di trarre le proprie conclusioni e compiere le proprie scelte. In nessun passaggio di quella nota si dichiara che l’Amministrazione intende procedere nella costruzione del forno. L’unica cosa che si dichiara è che c’è bisogno di chiarire al più presto quale sia la strada che il Comune di Sant’Egidio ha di fronte, nell’ottica di accelerare la risoluzione della questione.

Due sono le cose. La persona che ha scritto quel post o mente sapendo di mentire - e questo non ci stupirebbe, poiché ben conosciamo il suo modo di agire e di fare politica - o, peggio ancora, parla e scrive ignorando completamente come stanno davvero le cose e solo per il gusto di gettare fango e riversare odio su quelli che considera i suoi “nemici”.

In ognuna delle due ipotesi, sarebbe bene che si vergognasse. Avrebbe dovuto imparare già a sue spese che così non si arriva da nessuna parte e che falsità, odio e rancore sono sentimenti che inaridiscono l’animo di chi li prova".