Cultura. Cirielli (FdI): "Sangiuliano ha creato chiave culturale per sviluppo Campania"

Sangiuliano - Cirielli: Sangiuliano ha creato chiave culturale per sviluppo Campania. "De Luca, un tempo detto Vicienzo a Funtana per la sua mania di inaugurare a Salerno anche la più banale delle fontanelle, che pensa di denigrare il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per la sua presenza costante sul territorio della Campania, portando proposte e prospettive anche nei Comuni più periferici, finisce per sfiorare il ridicolo. Il Ministro Sangiuliano merita il plauso di ogni cittadino della Campania, Regione diventata fondamentale nello scenario culturale internazionale". Lo ha dichiarato l'on. Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.