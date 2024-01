Carceri, Iannone (FdI): “Grazie al sottosegretario Delmastro per l’attenzione alla casa circondariale di Salerno”

“Dopo anni di inerzia il nuovo Governo Meloni dimostra attenzione nei confronti delle strutture penitenziarie. La venuta al carcere di Salerno del sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro, ricopre una importanza fondamentale viste le criticità esistenti e a cui già si sta dando risposta in termini di organici, dotazioni e strutture. Insieme al Deputato Imma Vietri c’è stato con il sottosegretario un approfondito confronto di cui bisogna essere grati. Siamo soddisfatti che il carcere di Salerno sia finalmente presente nell’agenda governativa perché’ in passato non è stato mai così. Grazie all’amico Andrea per il lavoro che sta portando avanti con tenacia e capacità tenendo fede alla nostra impostazione di vicinanza alla polizia penitenziaria e alla logica di miglioramento delle strutture e delle condizioni di sicurezza che debbono offrire”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.