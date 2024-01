Scafati. Incidente con tre feriti, l' ambulanza arriva dopo oltre mezz'ora. Aliberti infuriato

"Incidente con tre feriti, difenderò il nostro diritto alla salute in ogni luogo e sede: siamo esseri umani e non bestie. Il governo commissari la sanità in Campania e la tolga dalle mani di De Luca", dichiara il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti - Incidente con tre feriti, ero sul posto. Un vigile non in servizio ha chiamato l’ambulanza: la prima è arrivata dopo 32 minuti, la seconda dopo 41 minuti e tutte e due #senza medico a bordo. Questa volta siamo stati "fortunati" non c'è stato il morto ma questa è l’emergenza che abbiamo nella nostra Città e in Campania alla luce dei fatti che stanno accadendo in questo momento anche in altre parti di regione. Ho chiesto una #relazione da parte dei vigili urbani che porteremo allegata al ricorso al Tar che dobbiamo discutere in queste ore relativa all'ordinananza da me firmata e alla quale il direttore generale, quello nominato dal Presidente De Luca, si è opposto. Ancora una volta sotto i miei occhi emerge chiaro che il Governo deve intervenire in Campania per #commissariare la sanità. Rischiamo di morire ogni giorno con un governo regionale che è contro Scafati solo per motivi di appartenenza partitica. Mi facciano capire se devo cambiare bandiera purché i miei cittadini vengano trattati come esseri umani e non come bestie".