Sanità, Campania maglia nera del Sud. Iannone (FdI): “Numeri allucinanti. Paghiamo il prezzo dell’incapacità di De Luca e del Pd”

“Numeri allucinanti quelli che emergono dal rapporto sulla Sanità promosso da Svimez, che di fatto assegna alla Campania la maglia nera dell’intero Mezzogiorno. Da paura i dati sulla mortalità evitabile – morti, cioè, che si sarebbero potute evitare se i servizi sanitari avessero funzionato adeguatamente – che vede la nostra regione al primo posto per il numero di decessi di donne e uomini. Record negativo anche per quanto concerne la mobilità sanitaria interregionale, soprattutto in riferimento a pazienti oncologici: in un anno oltre 3300 si sono curati in altre regioni. La fuga dalle nostre strutture dà il senso del completo fallimento della Sanità di De Luca. Evidentemente, paghiamo il prezzo dell’incapacità del governatore campano e del Pd. Per la spesa corrente, poi, permane il dato negativo: siamo infatti secondi solo alla Calabria (1818 euro su una media nazionale di 2140 euro). E nuovamente ultimi per spesa in conto capitale: 18 euro, rispetto alla media nazionale di 41 euro. Anche per gli screening promossi dal servizio sanitario in Campania si registra il dato peggiore d’Italia (11.8 %): le donne, infatti, preferiscono effettuare controlli autonomamente. Per l’ennesima volta un importante report offre una fotografia, chiara e reale, della rovinosa situazione in cui versa la Sanità nella regione Campania a causa della pericolosa incompetenza del suo governatore. È evidente ormai a tutti che il mondo straordinario che il governatore De Luca ci racconta da anni non esiste, anzi non è mai esistito. A causa della sua scriteriata politica continuiamo a risultare i peggiori in tutti gli indicatori e non solo nell’ambito della Sanità. Ora che, grazie al governo Maloni e in particolare al Ministro Schillaci, viene stanziato quasi un miliardo di euro per la sanità campana, De Luca non ha più alibi. Dimostri di saper spendere questi soldi invece di continuare imperterrito a fare il Masaniello, incitando le folle con argomenti di facile demagogia e populismo per celare la sua cronica inettitudine”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

