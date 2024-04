Due poliziotti aggrediti e colpiti barbaramente alla stazione centrale di Salerno, la solidarietà del Coisp

Sono trascorse poche ore dall’ultimo ed ennesimo attacco gratuito ad agenti in uniforme; questa volta è accaduto nella stazione ferroviaria di Salerno Centrale dove due agenti del Compartimento Polfer Campania ed in servizio a Napoli Centrale sono stati barbaramente colpiti da un cittadino ceco il quale senza alcun motivo ha colpito con un violento pugno al volto un poliziotto, ora ricoverato, mentre il secondo agente nel tentativo di bloccare la sua furia riportava ferite guaribili in 10 giorni. L’autore dell’efferato gesto veniva infine tratto in arresto grazie all’intervento di altri poliziotti.

Sull’ennesimo gravissimo episodio è intervenuto Giuseppe Raimondi, Segretario Generale di Napoli del sindacato di Polizia Coisp il quale ha dichiarato: “ Innanzitutto desidero esprimere a nome mio e del Sindacato che rappresento, la massima vicinanza e solidarietà ai colleghi coinvolti nei fatti sopra narrati, in particolare a colui che al momento è ricoverato in attesa di intervento chirurgico. Condanniamo nel modo più assoluto ogni forma di violenza ed in particolare queste aggressioni ingiustificate a donne e uomini della Polizia di Stato e di tutto il comparto sicurezza, colpevoli esclusivamente di fare il proprio dovere. Non è possibile che senza alcun motivo debba scatenarsi una furia del genere.”

Sulla stessa lunghezza d’onda sono le parole di Alfredo Onorato, Segretario Generale Regionale del Coisp che aggiunge: “Auspichiamo che la Magistratura accerti le responsabilità del soggetto e che lo condanni con pena esemplare da scontare naturalmente dietro solide sbarre senza beneficio alcuno. Naturalmente siamo certi che poi anche la giustizia amministrativa faccia il suo corso procedendo ad espellere dal nostro Paese il cittadino ceco, il quale non dovrà più fare rientro!”