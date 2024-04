In ospedale 3 studenti e 2 insegnanti in gita da Salerno a Montecatini

Tre studenti e due insegnanti, facenti parte di una comitiva in gita scolastica da Salerno e che alloggiavano in un albergo di Montecatini Terme (Pistoia), sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Pescia (Pistoia), perché accusavano disturbi gastrointestinali a carattere acuto.

E' quanto reso noto dall'Asl Toscana centro.

Si tratta dello stesso hotel dove lo scorso 5 aprile un altro gruppo, tra minori a adulti in totale una cinquantina di persone, sempre in gita scolastica, accusò gli stessi sintomi.

Secondo l'Azienda sanitaria lo stato di salute dei cinque ricoverati non desta preoccupazione ma, vista la sintomatologia (nausea, vomito e febbre), restano momentaneamente in osservazione e dovrebbero essere dimessi in serata.

All'indagine epidemiologica del 5 aprile e ancora in corso, ora si aggiunge anche quella odierna: si cercano le cause che hanno determinato i problemi a carattere prevalentemente gastroenterici.