Nocera Inferiore. Realizzazione di alloggi Ers in via Napoli e rilancio” del Castello del parco Fienga: ok della Giunta al progetto esecutivo

Con Decreto Dirigenziale n. 67 del 23/06/2020 la Regione Campania ha approvato l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interessi per la realizzazione di "Programmi Integrati di Edilizia Residenziale Sociale".

Tra le due linee di finanziamento previste, il Comune di Nocera Inferiore, in quanto ricadente nella Zona Rossa di cui all'elenco per disagio abitativo allegato al Decreto Dirigenziale n.17 del 04/03/2020, ha avuto accesso al Fondo Delibera CIPE n. 127/2017 dell'importo di € 21.462.156,22 con contributo concedibile compreso tra un minimo di € 5.000.000,00 ed un massimo di € 7.200.000,00.

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica ha previsto il progetto di 32 alloggi che potrà soddisfare una percentuale del 30% del fabbisogno previsto in ambito decennale.

L'area interessata dal nuovo insediamento, acquisita al patrimonio comunale con atto rep. n. 2187 del 27/11/1997, è ubicata in via Napoli, all'altezza del civico 71 e presenta una superficie complessiva di 4.330 mq.

Il progetto risulta, inoltre, conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), di recente aggiornati, come prescritto dal Decreto MiTE n°256 del 23/06/2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.

Ora proseguiremo con la sottoscrizione del protocollo con la Regione Campania e il successivo affidamento dei lavori.

Rilancio Castello del Parco Fienga

Con decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, alla Città di Nocera Inferiore, in qualità di soggetto attuatore del progetto oggetto di istanza di finanziamento, sono state assegnate le risorse economiche richieste, pari ad euro 5.000.000,00, a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

con decreto interministeriale del 04.04.2022 è stato approvato l’elenco definitivo dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni ai sensi del DPCM 21 gennaio 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 2 aprile 2021;

la Città di Nocera Inferiore risulta inserita nell’allegato 3 del suddetto provvedimento con codice 4150720780 ed assegnazione delle risorse richieste pari ad euro 5.000.000,00;L’intervento in progetto riguarda:

· Il restauro e la messa in sicurezza dei ruderi del castello Fienga - area Voliera e Palazziale;

· Il restauro Della Scalea di accesso al sagrato monumentale di San Giovanni in Parco, lungo via Francesco Solimena;

· Sistemazione dei sentieri di collegamento dalla città di Nocera Inferiore all’area archeologica;

· Il recupero funzionale della zona d’ingresso al Palazzo Baronale da destinare ad infopoint.

In particolare, gli interventi sono costituiti da:

• recupero/pulizia e restauro della parte alta del castello Fienga, posizionato sulla parte alta della collina, compreso il recupero di parte del palazzo Baronale (zona ingresso al cortile), da destinare ad infopoint;

· recupero del sistema dei percorsi pedonali che dalla città immettono al parco, al fine di rammagliare all’area urbana il parco ed i ruderi archeologici;

· recupero, pulizia e restauro della scalea di accesso al sagrato del monumentale di San Giovanni in Parco alle pendici S - O della collina, che mette in correlazione l’intervento con il centro cittadino.

Le zone d’intervento benché collegate tra loro e con il tessuto urbano della città di Nocera Inferiore, si espandono in un’area molto ampia; l’intervento avrà la funzione di rigenerare uno spazio urbano molto rappresentativo per la comunità di Nocera, sia dal punto di vista del tempo libero che del recupero di un’area archeologica tra le più importati del mezzogiorno.

I lavori avranno inizio il 26/08/24 contermine entro il 31/03/26.

