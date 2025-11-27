Breaking News
27 Novembre 2025 Author :  
Fico lavora alla Giunta regionale, qualità e spazio alle donne

Una squadra di qualità e con un'ampia rappresentanza femminile, in cui le forze politiche esercitino "un protagonismo importante" avendo come stella polare la condivisione del programma elettorale.

Sulla giunta regionale che verrà - un mix di politici e tecnici - Roberto Fico ha dettato le sue linee guida già lunedì sera, non appena è stato chiaro che sarebbe stato il nuovo presidente della Campania.
L'idea del neo governatore è di chiudere presto la pratica - prima della proclamazione degli eletti da parte del tribunale - e in tal senso ieri ha avviato un primo giro di telefonate con le liste (otto) che lo hanno sostenuto.

Un giro che ha anche come obiettivo quello di valorizzare il ruolo femminile, anche alla luce delle poche donne elette in Consiglio: solo 8 su 50 eletti, di cui 5 espressione della maggioranza.

