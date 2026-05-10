Disperso nel vallone a Baronissi, 72enne salvato dal Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco

BARONISSI. Si sono concluse nel migliore dei modi le operazioni di ricerca dell’uomo di 72 anni disperso dal pomeriggio di ieri in un’area impervia nei pressi del Vallone “Staccarulo”, nel territorio di Baronissi.

L’uomo, durante un’escursione lungo il tratto montano, era riuscito a contattare telefonicamente il fratello riferendo di essere caduto tra i rovi e di non riuscire più a muoversi, senza però riuscire a fornire indicazioni precise sulla propria posizione.

L’allarme è stato immediatamente lanciato ai Carabinieri, che hanno attivato i soccorsi coinvolgendo il 118 e i Vigili del Fuoco. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte fino a questa mattina, quando la centrale operativa del 118 di Salerno ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS).

Sul posto sono intervenute due squadre di tecnici specializzati del CNSAS insieme a un’unità cinofila. Proprio il cane da ricerca del Soccorso Alpino è riuscito, dopo pochi minuti, a individuare il disperso in fondo al vallone.

L’uomo è stato raggiunto dai sanitari e dai tecnici del CNSAS, che hanno provveduto alla stabilizzazione e all’immobilizzazione sulla barella. Successivamente, grazie a un delicato lavoro congiunto tra il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco di Salerno, il ferito è stato trasportato fino alla strada carrabile, dove è stato affidato alle cure del personale del 118.

Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno partecipato anche i Carabinieri, la Polizia Municipale del locale comando stazione e l’associazione ODV “Il Punto”.