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Aeroitalia, nuova base operativa all'Aeroporto di Salerno, da luglio voli per Ibiza, Palma di Mallorca, Mykonos e Santorini

25 Maggio 2026 Author :  
Aeroitalia, nuova base operativa all'Aeroporto di Salerno, da luglio voli per Ibiza, Palma di Mallorca, Mykonos e Santorini

E' stata ufficialmente inaugurata la nuova base operativa Aeroitalia presso l'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, porta d'accesso per il territorio cilentano e tutta la Campania.
La giornata si è aperta con il primo volo Aeroitalia da Salerno per Milano Malpensa.

Al suo rientro all'Aeroporto di Salerno il velivolo è stato accolto con una cerimonia e il simbolico taglio del nastro che ha sancito l'avvio ufficiale delle nuove rotte.
Successivamente, in occasione della partenza del volo per Torino, i passeggeri sono stati accolti con uno speciale benvenuto al gate, con gadget personalizzati dedicati al volo inaugurale.

L'apertura della base a Salerno si traduce operativamente nel posizionamento di un aeromobile dedicato e nell'attivazione di 19 frequenze settimanali verso alcune delle principali destinazioni italiane: Milano Malpensa, Torino, Genova e Trieste.
Dopo i voli inaugurali odierni per Milano e Torino, domani prenderanno il via anche i collegamenti su Genova e Trieste, incrementando così le opportunità di viaggio da e per la Campania e il Cilento. Inoltre, da luglio ad agosto saranno operative quattro nuove rotte internazionali leisure, con voli diretti verso Ibiza e Palma di Mallorca e verso Mykonos e Santorini.

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