Sarno, violenze e tentata estorsione contro un commerciante: tre arresti ai domiciliari

Un’indagine dei Carabinieri ha portato alla luce una serie di episodi di minacce e aggressioni che avrebbero avuto l’obiettivo di costringere un commerciante a cedere gratuitamente la propria attività. Il provvedimento cautelare è stato eseguito a Sarno nei confronti di tre uomini di origine bengalese, su disposizione della Procura di Nocera Inferiore. Le accuse contestate sono tentata estorsione, rapina aggravata e lesioni personali.

L’inchiesta è nata dalla denuncia della vittima, un imprenditore bengalese titolare di una sartoria situata a Palma Campania. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe subito nel tempo pressioni sempre più gravi, tra intimidazioni e minacce, finalizzate a ottenere il controllo della sua attività commerciale senza alcun compenso.

La situazione sarebbe poi degenerata quando il commerciante ha rifiutato di cedere alle richieste. Le pressioni si sarebbero trasformate in violenze fisiche, culminate in un’aggressione avvenuta all’interno di un locale pubblico a Sarno. In quell’occasione la vittima sarebbe stata picchiata e derubata di effetti personali e telefoni cellulari.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri hanno permesso all’autorità giudiziaria di intervenire rapidamente. I tre indagati sono stati quindi raggiunti da un’ordinanza cautelare e posti agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico per impedirne la fuga e prevenire ulteriori episodi di violenza.