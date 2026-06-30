Makumba Beach Club contro il Comune di Sarno: lo scontro finisce davanti al TAR

L’Ente affida un incarico legale per resistere al ricorso della societa, che impugna la revoca dell’autorizzazione amministrativa e altri atti collegati. Sullo sfondo, i precedenti episodi di cronaca legati alla movida e alla sicurezza.

Nuovo fronte giudiziario per il Comune di Sarno. Questa volta al centro dello scontro c’è il Makumba

Beach Club, attivita finita nei mesi scorsi anche al centro delle cronache locali per episodi di violenza tra

giovani nelle aree esterne al locale. La societa “Makumba Beach Club di F. F. s.a.s.” ha infatti promosso

ricorso dinanzi al TAR Campania - sezione di Salerno - chiedendo l’annullamento, previa sospensione, degli

atti comunali che hanno inciso sull’attivita amministrativa del locale.

La notizia emerge dalla determinazione dirigenziale RCG n. 1057/2026 del 19 giugno 2026, con cui il

Comune di Sarno ha affidato all’avvocato Antonio Zarrella l’incarico di resistere nel giudizio promosso dalla

societa davanti al TAR. L’impegno di spesa previsto per la difesa dell’Ente e pari a 3.757 euro lordi, a carico

del bilancio comunale 2026.

Secondo quanto riportato nella determina, il ricorso e stato notificato al Comune il 19 maggio 2026. La

societa, rappresentata e difesa dagli avvocati Gherardo Maria ed Enzo Maria Marenghi, ha impugnato

l’ordinanza del dirigente dell’Area Risorse Economiche, Finanziarie e Umane - Settore SUAP, notificata il 15

aprile 2026, avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione amministrativa.Articolo di consultazione - Sarno

Nel mirino del ricorso non c’è solo l’ordinanza di revoca. La societa ha chiesto anche l’annullamento del

decreto sindacale prot. n. 43110 del 25 settembre 2025 e della successiva proroga prot. n. 585/2026, nonche

degli atti di avvio del procedimento del 24 marzo 2026, relativi anche alla decadenza dell’agibilita

dell’immobile.

Il Comune, dal canto suo, ha deciso di costituirsi in giudizio. Dalla relazione istruttoria allegata alla

determina emerge che l’Ufficio Legale ha chiesto al dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e al

responsabile del SUAP di relazionare sulla questione e trasmettere la documentazione. Il dirigente

competente, con nota del 20 maggio 2026, avrebbe relazionato dettagliatamente sull’intero procedimento,

sostenendo la legittimita dei provvedimenti impugnati.

Lo sfondo: movida, controlli e sicurezza

La vicenda si innesta in un contesto gia delicato. Nei mesi scorsi il nome del locale era finito sulle pagine

della cronaca per episodi di violenza tra giovani. In particolare, la stampa ha riportato la sospensione della

licenza per venti giorni dopo il ferimento di due ragazzi con arma da taglio nell’area esterna del locale.

Ora, pero, la partita si sposta dal piano della cronaca a quello amministrativo e giudiziario. Il punto non

sara soltanto la storia recente del locale, ma la tenuta giuridica degli atti adottati dal Comune: revoca

dell’autorizzazione, richiami al decreto sindacale, proroghe, avvio del procedimento e profili legati

all’agibilita dell’immobile.

Si apre dunque una nuova battaglia amministrativa: da un lato il Makumba Beach Club, che contesta gli

atti comunali e chiede al TAR di sospenderli e annullarli; dall’altro il Comune di Sarno, che difendera la

legittimita della revoca dell’autorizzazione e degli altri provvedimenti collegati.

Sara il TAR Salerno a stabilire se i provvedimenti comunali siano legittimi o se, come sostiene la societa

ricorrente, debbano essere sospesi e annullati. Nel frattempo il Comune sceglie la linea della resistenza in

giudizio, affidando la difesa a un legale esterno e impegnando nuove risorse pubbliche per affrontare il

contenzioso.

Il caso Makumba Beach Club diventa cosi un nuovo banco di prova per l’Amministrazione comunale di

Sarno: sicurezza, autorizzazioni, agibilita e gestione del territorio finiscono ancora una volta al centro di una

controversia destinata a far discutere.