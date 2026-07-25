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Giornalista carbonizzato a Eboli, un fermato dai carabinieri

25 Luglio 2026 Author :  
Giornalista carbonizzato a Eboli, un fermato dai carabinieri

Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli.
In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne.

L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.

L'intervento dei Carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.

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