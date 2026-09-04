Incontro comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica territori di Scafati e Sarno

Le condizioni di sicurezza nei comuni di Scafati e Sarno al centro di un incontro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, convocato in seguito a recenti episodi di cronaca che hanno suscitato attenzione e preoccupazione tra la comunità.

Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, il Sindaco del Comune di Scafati, Pasquale Aliberti e i componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Sarno, coordinati dal Prefetto Raffaele Cannizzaro.

Nel corso dell’incontro è stata svolta un’approfondita analisi dei dati sull’andamento della criminalità nei due Comuni, dalla quale è emerso – rispetto agli anni precedenti – un quadro caratterizzato da una diminuzione dei reati e da un crescente numero di arresti o denunce. Ciò a testimonianza della presenza costante ed efficace garantita nel tempo dalle Forze dell’Ordine, che continuano a conseguire risultati significativi grazie alle attività di controllo del territorio.

Tuttavia, pur in assenza di indicatori che evidenzino situazioni di particolare allarme, il Comitato ha confermato l’esigenza di imprimere un maggiore impulso alle attività di prevenzione generale e di controllo, intensificando la vigilanza nelle aree maggiormente sensibili.

Infine, è stata condivisa la necessità di mantenere alta l’attenzione sui fenomeni che incidono sulla percezione di sicurezza della comunità e sulla qualità della vita urbana.

Al riguardo è stato richiamato l’episodio verificatosi recentemente a Sarno, dove un tredicenne è stato aggredito nel tentativo di sottrargli la bicicletta elettrica, i responsabili – un gruppo di minorenni – sono stati immediatamente individuati.

L’accaduto, unitamente ad altri episodi di “malamovida” e di crescente ricorso alla violenza, ha fatto emergere ancora di più l’importanza di promuovere anche iniziative di prevenzione sociale, diffusione della cultura della legalità e rafforzamento del rispetto delle regole della convivenza civile, strumenti essenziali per affrontare situazioni di disagio, marginalità e degrado urbano.