Ospedale Scarlato, Aliberti chiama alla mobilitazione: «Il 19 giugno tutti in piazza per difendere il diritto alla salute»

Sarà una manifestazione pubblica a riportare al centro del dibattito il futuro dell’ospedale Mauro Scarlato di Scafati. Il sindaco Pasquale Aliberti ha annunciato una mobilitazione cittadina per giovedì 19 giugno alle ore 18.30, con raduno in piazza Vittorio Veneto e corteo fino al presidio ospedaliero.

L’iniziativa nasce dopo settimane di richieste di confronto rivolte ai vertici della sanità regionale. Secondo il primo cittadino, i tentativi di aprire un dialogo istituzionale sul destino dell’ospedale non avrebbero ricevuto riscontri concreti, spingendo l’amministrazione comunale a promuovere una protesta pubblica per richiamare l’attenzione delle istituzioni competenti.

«Non volevamo arrivare alla manifestazione – ha spiegato Aliberti – ma volevamo essere ascoltati. Di fronte al silenzio e all’assenza di un confronto, riteniamo necessario dare voce alle preoccupazioni di una comunità che chiede risposte sul proprio presidio sanitario».

L’appello è rivolto non soltanto ai cittadini di Scafati, ma anche ad associazioni, comitati, amministratori e rappresentanti dei comuni del comprensorio. Per il sindaco, infatti, il Mauro Scarlato rappresenta una struttura di riferimento per un bacino territoriale molto più ampio dei confini cittadini e il suo rilancio costituisce una priorità per l’intera area.

Nella giornata di ieri è arrivata una convocazione ufficiale da parte della Direzione generale dell’Asl per un incontro fissato il 17 giugno. Un segnale che il sindaco ha accolto positivamente, pur confermando lo svolgimento della manifestazione. La mobilitazione, infatti, punta a ribadire la necessità di interventi concreti per il futuro dell’ospedale e per il suo reinserimento nella rete dell’emergenza territoriale.

Secondo Aliberti, il rafforzamento del presidio sanitario non rappresenta soltanto una scelta organizzativa, ma un atto dovuto nei confronti dei cittadini e del loro diritto all’assistenza sanitaria. Da qui l’invito a partecipare numerosi all’appuntamento del 19 giugno, con l’obiettivo di lanciare un messaggio chiaro alle istituzioni regionali: il futuro del Mauro Scarlato resta una questione centrale per il territorio e non può più essere rinviato.