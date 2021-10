Sanità. De Luca: "Ridotti drasticamente flussi dalla Campania verso ospedali del nord

"Credo che sia arrivato il momento per fare anche in questo campo un'operazione verità: stiamo riducendo drasticamente i flussi di mobilità passiva e più amplieremo la comunicazione e l'informazione sulle cose che abbiamo in CAMPANIA, più questi flussi sono destinati a ridursi fino ad azzerarsi". Lo ha detto il presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca, presentando i dati della terapia genica oculistica effettuata dall'Università Vanvitelli di Napoli su 10 bambini. "Fra i pazienti curati dall'Università Vanvitelli - ha aggiunto De Luca - non c'era nessun campano. C'erano alcuni pazienti che provenivano da Piemonte e Lombardia, da regioni presentate nella vulgata comune come le eccellenze del nostro Paese. Davvero ad oggi possiamo dire con orgoglio che siamo protagonisti di una vera e propria rivoluzione in questo campo. Stiamo riducendo in maniera drastica i viaggi della speranza al Nord, non possiamo che essere orgogliosi di questo lavoro che è in campo e che è merito e frutto innanzitutto del lavoro dei professionisti, dei ricercatori, dei clinici e dei chirurghi impegnati in questa attività davvero straordinaria".