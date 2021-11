Campania. Disabile vittima bullismo a scuola risarcito da Min. Istruzione

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l'avvocato Paolo Colombo, ha reso nota una sentenza di primo grado del tribunale civile di Firenze che condanna il Ministero dell'Istruzione e l'assicurazione di una scuola primaria di Grosseto a risarcire un ragazzo disabile vittima di bullismo e la sua famiglia per un totale di 95mila euro. L'alunno disabile, con un grave problema fisico di deambulazione, negli anni della scuola primaria è stato preso di mira da alcuni compagni di classe, artefici di gravi episodi di bullismo durante le pause fra una lezione e l'altra, a ricreazione e anche al di fuori del contesto scolastico, arrivando perfino a causargli una frattura alla mano. Proprio in seguito a questo gravissimo episodio, si legge in una nota, il personale medico ospedaliero ha riscontrato segni di violenze sul corpo del bambino, che ha raccontato ai medici di essere vittima di violenze fisiche e verbali da parte dei propri compagni di scuola. I genitori del ragazzo, quindi, hanno deciso di procedere per vie legali denunciando la scuola.