Elezioni, ex Ministro Conte: "deluchismo, virus politico" Presentato a Salerno il suo ultimo libro

"La Campania fa registrare i dati peggiori della sua storia in tutti i settori: disoccupazione, povertà assoluta, emigrazione qualificata e immigrazione, servizio sanitario, infrastrutture materiali e immateriali, degrado ambientale, speculazione edilizia". Lo ha dichiarato l'ex Ministro Carmelo Conte, presentando a Salerno, il suo ultimo libro "La politica malata, il deluchismo viene da lontano".

"Quanto al metodo di gestione - ha aggiunto - è in atto un fenomeno preoccupante: ai "diritti del diritto" sta subentrando la pratica dei "diritti di fatto", che soffocano le istituzioni locali sulle quali pesa la pretesa di una sorta di "democrazia guidata", modello Cina senza i suoi benefici, da parte della Regione: se vuoi, devi piegarti a me e ai miei indirizzi politici e alle mie richieste. Il deluchismo è un virus politico, ormai debordante, che si può curare ribellandosi e non aspettando che vi provveda "qualcuno" dall'alto, ovvero il suo partito, che purtroppo, come è noto "se ne giova alla bisogna e lascia correre", in questa fase, collegi sicuri per esponenti del nord e una strizzati d'occhio permissiva per il regionalismo differenziato".

"Questa – ha concluso l'ex Ministro Conte - non è una dichiarazione né un'indicazione di voto, ma una denunzia di un sistema senza futuro al quale sembrano soggiacere anche le opposizioni".