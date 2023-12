Le 100 regioni con il cibo migliore del mondo, 17 sono italiane: la Campania è prima

Il portale gastronomico TasteAtlas come ogni anno ha stilato la lista “100 Best Food Regions in the World”, che comprende regioni, province e territori specifici. Per ognuno di questi vengono indicati i migliori piatti (Best Dishes), i migliori prodotti (Best Products) e le migliori bevande (Best Drinks).

CAMPANIA - 1° POSTO

A trionfare è la Campania con Pizza, Linguine allo scoglio, Parmigiana alla napoletana, Sugo alla Genovese e Mozzarella in carrozza. I Best Products sono Mozzarella di Bufala Campana, Bocconcini, Limone di Sorrento, Provolone del Monaco e Lasagna. E da bere? Limoncello e Fiano.

EMILIA ROMAGNA - 2° POSTO

Al secondo posto della classifica 100 Best Food Regions in the World c’è l’Emilia Romagna con i suoi piatti migliori: Tagliatelle al ragù alla Bolognese, Lasagne alla Bolognese, Ragù alla Bolognese, Piadina Romagnola e Borlengo. Best Products: Parmigiano Reggiano, Tagliatelle, Prosciutto di Parma, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Aceto Balsamico di Modena. Best Drinks: Nocino, Lambrusco di Sorbara e Amaro Montenegro.

GIAVA - 3° POSTO

Medaglia di bronzo per l’isola indonesiana di Giava con i suoi Best Dishes - Rawon (nella foto), Batagor, Pecel, Soto Betawi, Bubur ayam - e il Serundeng come miglior prodotto. Best Drinks: Sekoteng, Bandrek e Bajigur

CRETA - 4° POSTO

Subito fuori dal podio TasteAtlas colloca l’isola di Creta dove è consigliato mangiare Dakos (nella foto), Tsigaristo, Staka me ayga, Antikristo e Sfakianopita. Best Products: Kolymvari Chanion Kritis, Kritsa, Sitia Lasithiou Kritis, Graviera Kritis e Apokoronas Chanion Kritis. Best Drinks: Tsikoudia e Rakomelo

SICILIA - 5° POSTO

L’Italia torna con il quinto posto della Sicilia, che fra i suoi migliori piatti vede Gelato, Parmigiana, Arancini, Cannoli e Pasta alla Norma. Best Products: Pasta, Spaghetti, Pistacchio Verde di Bronte, Pomodoro di Pachino e Arancia Rossa di Sicilia. Best Drinks: Nero d’Avola, Averna e Marsala

GUANGDONG - 6° POSTO

Guangdong, provincia costiera della Cina Sudorientale, è appena sotto la Top 5. Fra i piatti migliori vengono indicati Siu yuk, Jiao yan you yu, Dim sum, Cuì pí zhá jī e Chow hor fun. Il miglior prodotto sono i Lychees (nella foto)

LAZIO - 7° POSTO

Il Lazio conquista la settima posizione con Pasta carbonara, Pasta alla gricia, Pizza al taglio, Amatriciana e Cacio e pepe. Best Products: Bucatini, Fettuccine, Pecorino Romano, Rigatoni e Ricotta Romana. Best Drink il Mulled Wine, ovvero il Vin brulé

TOSCANA - 8° POSTO

Ottavo posto per la Toscana grazie a Pappardelle al cinghiale, Bistecca alla Fiorentina, Ragù di cinghiale, Bomboloni e Panzanella. Best Products: Pappardelle, Pecorino Toscano, Prosciutto Toscano, Pici e Costoluto fiorentino. Best Drinks: Chianti, Brunello di Montalcino, Chianti Classico DOCG, Vino Nobile di Montepulciano e Negroni

LOMBARDIA - 9° POSTO

Un gradino più su la Lombardia con Risotto, Tortelli, Ossobuco alla Milanese, Pizzoccheri alla Valtellinese e Sciatt. I migliori prodotti sono invece Stracchino di Crescenza, Grana Padano, Grana Padano Oltre 16 mesi, Bresaola della Valtellina e Taleggio. Qui troviamo anche i Best Drinks: Amaretto, Disaronno, Negroni sbagliato, Bombardino e Ramazzotti.

LIGURIA - 10° POSTO

In fondo alla Top 10 troviamo la Liguria grazie ad alcuni dei suoi piatti più conosciuti: Pesto Genovese, Focaccia di Recco col formaggio, Farinata di ceci, Trofie al pesto e Trenette al pesto. I Best Products sono invece: Linguine, Basilico Genovese, Trofie, Trenette e Bavette