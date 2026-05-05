Tra storia e leggenda: il significato di “Mimì, Cocò e Càrmen ’o pazzo”

I modi di dire napoletani rappresentano uno degli aspetti più affascinanti e vivaci della cultura partenopea. Non sono semplici espressioni linguistiche, ma veri e propri frammenti di storia, capaci di raccontare mentalità, ironia e tradizioni popolari tramandate nei secoli.

Un esempio significativo è l’espressione “’e tre d’ ’a piazza: Mimì, Cocò e Càrmen ’o pazzo”, utilizzata per indicare tre persone che perdono tempo, girano senza meta o si dedicano ad attività poco chiare.

Dietro questo modo di dire si nasconde una possibile origine storica molto interessante: va segnalata la suggestiva ipotesi, avanzata da Elio Notarbartolo, secondo cui i tre personaggi andrebbero identificati, rispettivamente, in Mimì Paggio – capo dei lazzaroni del Mercato –, Antonio Avella – detto Pagliuchella – e Michele Marino – detto ’o pazzo –, nominati tutti e tre eletti del popolo (d’ ’a piazza, come si diceva), nel 1799, poiché il re, fuggito in Sicilia, non poteva sceglierne uno tra loro.

Originariamente, dunque, essi sarebbero stati Mimì, Totò e Michel’ ’o pazzo; il secondo e il terzo di tali nomi sarebbero stati, poi, alterati, per renderli più ridicoli (l’ultimo, anzi, addirittura, improntato a triviale assonanza).

Questo esempio mostra perfettamente il cuore dei modi di dire napoletani: la capacità di trasformare eventi reali in espressioni colorite, spesso con un pizzico di sarcasmo. Il linguaggio diventa così uno strumento per osservare e commentare la realtà, mantenendo sempre viva una forte componente teatrale.

Molti di questi detti nascono dalla vita quotidiana: il mercato, la strada, i rapporti sociali. Napoli, città da sempre vivace e popolare, ha sviluppato un linguaggio figurato ricchissimo, dove ogni frase racchiude un’immagine precisa. Non è raro che un modo di dire riesca a descrivere una situazione meglio di un lungo discorso.

Inoltre, questi detti svolgono una funzione identitaria fondamentale. Parlare in dialetto, usando espressioni tipiche, significa riconoscersi in una comunità, condividere un modo di vedere il mondo. Anche chi non vive più a Napoli continua spesso a usare questi modi di dire come legame con le proprie radici.

In conclusione, i modi di dire napoletani non sono soltanto curiosità linguistiche, ma veri strumenti di narrazione collettiva. Attraverso di essi, la città racconta sé stessa: con ironia, intelligenza e una straordinaria capacità di trasformare la realtà in racconto.