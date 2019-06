Chiusura della campagna elettorale a Scafati, Pagani, Sarno e Baronissi. Ecco tutti gli appuntamenti

Tutto pronto per la chiusura della campagna elettorale nelle tre città dell'agro: Scafati, Pagani e Sarno. E nella città della valle dell'Irno Baronissi. Dopo tante promesse e appelli accorati la parola torna agli elettori, domenica 9 giugno si torna alle urne dalle 7 alle 23 per eleggere i sindaci. Dopo il passaggio di ieri nelle 4 città del governatore della Campania Vincenzo De Luca, oggi non ci sono big a lanciare la volata ai candidati alla carica di sindaco. A Scafati Cristoforo Salvati chiuderà la campagna elettorale alle ore 20 in piazza Santa Madonna di Bagninella, ospite d'onore il comico napoletano Peppe Iodice; il suo avversario Michele Russo, invece, ha scelto piazza Vittorio Veneto per chiudere la campagna elettorale e lanciare il suo ultimo appello alla città di Scafati, sempre alle 20. A Pagani, invece, il consigliere regionale Alberico Gambino chiude la campagna elettorale alle ore 21 a largo De Felice, il sindaco uscente Salvatore Bottone in via Alfonso Zito, piazzetta Padre Pio chiude alle 19.30. A Sarno il sindaco uscente Giuseppe Canfora per la chiusura ha pensato ad un doppio appuntamento prima ad Episcopio alle ore 19.30 e poi la chiusura nel mercatino rionale alle 20.30. Il suo competitor Giovanni Cocca ha deciso di chiudere la campagna elettorale in piazza Municipio, piazza portafortuna del centro destra di Amilcare Mancusi. Infine a Baronissi il candidato del centrosinistra sinistra Giancarlo Valiante chiude alle 21 in piazza della Repubblica, mentre il civico Luca Galdi chiude nell'Anfiteatro comunale di Sava alle ore 21.15.