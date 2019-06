Nocera. Rispetto e benessere dei nostri animali e prevenzione del randagismo, incontro dell'Asl

Martedì 11 giugno 2019, alle ore 9,00, presso il Teatro agli Olivetani – sede ASL Salerno di via F. Ricco, a

Nocera Inferiore, si terrà un incontro sul tema.

Disposizioni volte a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione

e a prevenire il randagismo nel corso del quale saranno illustrate le norme ed i nuovi obblighi introdotti dalla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3.

Interverranno, tra gli altri:

Dott. Mario lervolino, Commissario Straordinario ASL Salerno

Dott. Domenico Della Porta, Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno

Prof. Orlando Paciello, Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno

Dott. Paolo Sarnelli, Responsabile UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania

Dott. Vincenzo Caputo, Direttore Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria.

Gli aspetti legati al benessere degli animali d’affezione, al Registro tumori animali, alla prevenzione del randagismo, alla rete delle sale necroscopiche, ed a tutto quanto previsto dalla legge 3/2019 saranno oggetto degli interventi tecnici che vedranno relatori la dott.ssa Marina Pompameo, Direttore POV. Responsabile delle attività di elevata specialità di supporto alle AA.SS.LL. per gli animali senza padrone, il dott. Guido Rosato, Responsabile dell'Area Benessere Animale ed Epidemiologia applicata al sinantropismo, CRIUV, e il dott. Luigi Toro, Responsabile Registro Tumori Animali Provinciale, ASL Salerno. Concluderà i lavori l'on. Carmine De Pascale, Consigliere Regionale e relatore della Legge Regionale n.3/2019. Nell'occasione ci sarà il taglio del nastro inaugurale della Sala necroscopie per animali dell'Asl di Salerno.