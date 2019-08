Nocera Inferiore. Inaugurato il centro di aggregazione giovanile

Inaugurato stamattina il Centro di Aggregazione Giovanile al corso Vittorio Emanuele II. Lungo è stato l'iter procedurale, ma dopo la fase di completamento dei lavori predisposti dall'Amministrazione Torquato il complesso oggi è funzionante e perfettamente adeguato. I lavori sono serviti a dare decoro anche all'ingresso e cortile antistante, in comune con la vicina Biblioteca. "Ci tenevamo, come amministrazione comunale, ad inaugurare questo centro di aggregazione giovanile che avrà destinazione pertinenziale e funzionale agli uffici della biblioteca comunale delle politiche giovanili, quindi sarà a pieno titolo una struttura comunale. - dichiara il sindaco Manlio Torquato in conferenza stampa - Una riqualificazione importante in pieno centro della nostra città. Un lavoro che si è stratificato negli anni, a partire dal 2009, all'epoca la giunta comunale deliberò l'accesso al finanziamento regionale e ad un finanziamento con la cassa depositi e prestiti. La riqualificazione di questa struttura, che era un vecchio asilo comunale, è partita nel 2016 con la nostra amministrazione, dopo una serie di problemi con la Regione Campania per l'utilizzo dei finanziamenti. Oggi abbiamo portato al completamento questa opera, un intervento che ha coinvolto due amministrazioni sia la mia che quella precedente alla mia. Noi abbiamo sbloccato l'opera e portato a compimento i lavori". L'opera è costata in totale 750 mila euro, di questi 225 mila finanziati dal comune con un mutuo con la cassa depositi e prestiti,