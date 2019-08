Scuola, via libera all'assunzione di 53mila prof

Il Consiglio dei ministri ha "autorizzato l'assunzione, per l'anno scolastico 2019/2020, a tempo indeterminato di 53.627 unità di personale docente, 2.117 dirigenti scolastici, 7.646 unità di personale Ata e 355 unità di personale educativo. È stata autorizzata anche la trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale di 226 unità di personale Ata". Lo dicono in una nota i ministri Marco Bussetti e Giulia Bongiorno. "La Lega crede fermamente nella P.a. e scuola, università e ricerca sono settori chiave per il futuro del Paese". "Nella riunione di questa sera, il Consiglio dei ministri ha deliberato - su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze - l'autorizzazione all'assunzione di nuove unità di personale del comparto Scuola e Afam, richieste del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", si legge nella nota congiunta dei ministri per la Pubblica amministrazione e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Giulia Bongiorno e Marco Bussetti. "Per le esigenze del Comparto Afam, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca potrà inoltre procedere all'immissione in ruolo di 191 unità di personale tecnico-amministrativo e di 1 unità di Direttore Amministrativo EP/2", viene spiegato. "La Lega crede fermamente nella Pubblica amministrazione, e la scuola, l'università e la ricerca sono settori chiave per il futuro del Paese. Risorse stanziate, assunzioni mirate, iniziative precise per migliorare i servizi: questa la nostra azione, questi i fatti concreti".