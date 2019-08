Esodo: traffico intenso su strade e autostrade, ecco la situazione in Italia

Esodo, Viabilità Italia: traffico intenso su strade e autostrade Dalle 8 attivo divieto circolazione mezzi pesanti Roma, 10 ago. (askanews) - Viabilità Italia continua il monitoraggio del flusso veicolare per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticità del traffico. Secondo le previsioni il traffico si sta snodando su tutta la rete autostradale e sulle arterie principali con flussi intensi e tempi di percorrenza degli itinerari allungati rispetto al consueto. Dalle ore 8 è attivo il divieto di circolazione dei veicoli commerciali di massa superiore a 7,5 tonnellate che terminerà alle ore 22, per proseguire domani, domenica 11 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Ricordiamo che sono in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l'inizio o il termine del divieto. Di seguito le situazioni di traffico più critiche: A9: 7 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera; A22: code a tratti tra Verona Nord ed Egna/Ora in direzione nord per traffico intenso; code a tratti tra Chiusa/Valgardena e Trento sud in direzione sud; più a sud 2 km di coda tra Carpi e innesto in A1; A4: 1 km di coda alla barriera di Milano est verso Brescia; rallentamenti tra Padova ovest e allacciamento con la Tangenziale di Mestre verso Venezia; code a tratti tra Cessalto e Villesse in direzione di Trieste a causa del traffico intenso; deviazione obbligatoria sulla A34 a Villesse verso Gorizia per chi è diretto in Slovenia; 3 km di code alla barriera di Lisert verso Trieste; A23: 4 km di coda per incidente tra Gemona e Carnia in direzione confine di Stato; A27: 3 km di coda tra Belluno e bivio per la SS51 Alemagna in direzione nord; A10: 4 km di coda per traffico intenso tra Bordighera e confine di Stato verso la Francia; A12: rallentamenti tra Viareggio e allacciamento A12/A15 in direzione Livorno; A15: km 4 di coda in direzione sud tra Aulla e allacciamento con la A12 per traffico intenso; A1: in direzione sud code a tratti tra Fidenza e bivio con la A15, tra Aglio e Calenzano, tra bivio A11 e Incisa/Reggello, tra bivio A24 e Valmontone, per traffico intenso; 2 km di coda per incidente tra San Vittore e Caianello; in direzione nord code a tratti tra Valdarno e Firenze sud, tra Firenze Scandicci e bivio A1/Variante di Valico, per traffico intenso; 1 km di coda per incidente tra bivio A1/Variante e Sasso Marconi verso Bologna; A14: code a tratti in direzione nord tra Cesena nord e allacciamento con A1-Ramo Casalecchio; code a tratti in direzione sud tra Bologna Borgo Panigale e bivio con la A13, tra Castel San Pietro e Cesena Nord, per traffico intenso; tra Cattolica e Pesaro 3 km di coda per incidente; tra Civitanova Marche e Giulianova, tra Pescara nord ed Ortona, per traffico intenso; 3 km di coda tra Cerignola e confluenza A14/A16 a causa di traffico intenso; A24: 1 km di coda tra Valle del Salto e Tornimparte in direzione Teramo; A30: 2 km di code a tratti dalla barriera di Mercato San Severino fino all'immissione in A2; A16: in direzione Bari code di 2 km per traffico intenso tra Avellino est e Grottaminarda; A2: traffico molto intenso con rallentamenti nel tratto Salerno-Eboli; 3 ore di attesa per gli imbarchi a Villa San Giovanni verso la Sicilia con regolazione del traffico sulla A2dir di Reggio Calabria; A29: 4 km di coda per incidente tra immissione di Palermo e Torretta verso Trapani.

Al Traforo del Monte Bianco 90 minuti di attesa sul piazzale italiano in direzione Francia, 45 minuti di attesa sul piazzale francese verso l'Italia. Per quanto riguarda le strade statali: SS 163 Amalfitana: località Maiori (SA) ancora chiusa per verifiche tecniche conseguenti il vasto incendio di ieri pomeriggio al km 39+700; percorso alternativo tra Amalfi e Vietri sul Mare SP2 valico di Chiunsi; da Vietri ad Amalfi la A3 Napoli Salerno uscita Angri verso SP 2 valico di Chiunsi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che oggi e domani il tempo sarà stabile e soleggiato ovunque, con temperature che torneranno a salire, raggiungendo valori elevati sulle regioni centro-meridionali. Nella giornata di domenica, situazione invariata, con temporali sui settori alpini. Sabato 10 agosto: isolati rovesci e temporali sulle zone alpine, tempo stabile e soleggiato sul resto dell'Italia. Temperature in aumento su tutte le zone, con valori da elevati a molto elevati. Domenica 11 agosto: temporali sulle zone alpine, specie dal pomeriggio sui settori occidentali, tempo stabile e soleggiato sul resto del Paese. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud e sensibilmente sopra la media, con massime molto elevate. Viabilità Italia ricorda a coloro che sono diretti verso le località balneari della Croazia: è necessario portare al seguito i documenti validi per l'espatrio (anche dei minori); per circolare in Slovenia lungo le autostrade e le strade extraurbane principali tutti i veicoli (auto e motoveicoli), con peso complessivo non superiore a 3,5 t, devono obbligatoriamente essere provvisti di un contrassegno prepagato (c.d. "vignetta") da apporre sul veicolo. A causa di questa previsione, in prossimità del confine italo-sloveno si potrebbero creare lunghe code di turisti diretti agli esercizi pubblici dove è possibile il loro reperimento. Al fine di non arrecare quindi ulteriori turbative al traffico ed in considerazione del fatto che il prezzo è invariato ovunque il contrassegno venga acquistato, sarebbe utile e prezioso che le vignette venissero acquistate con anticipo nei diversi punti vendita dislocati nelle aree di servizio ubicate lungo la rete autostradale che adduce a Trieste. E' fortemente sconsigliato attendere di arrivare all'ultima area di servizio in territorio italiano (Duino Sud) per acquistare il contrassegno, dove si rischia di contribuire ad un sovraffollamento con conseguenti gravi rischi per la sicurezza. Per rendere, peraltro, questa area di servizio più fruibile ai veicoli turistici, è stato imposto il divieto di sosta e di fermata ai veicoli e ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva superiore a 7,5 t dalle ore 14,00 del 26/07/2019 alle ore 22,00 del 27/07/2019. Tale divieto di sosta interessa anche l'area di servizio Calstorta Sud (TV) sita lungo la A4 nel tratto compreso tra Venezia e Portogruaro (VE). In alternativa al tracciato autostradale, è possibile raggiungere le località della costa croata percorrendo la strada E61/7 slovena senza, pertanto, dover pagare la "vignetta". Per altre e più dettagliate informazioni si rimanda al Piano Esodo Estivo di Viabilità Italia.