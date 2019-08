Boom download app 'Where are U' dopo morte escursionista francese in Cilento

Negli ultimi due giorni le registrazioni all'app Where are U (l'app che localizza con precisione e invia la posizione del chiamante alla centrale del 112) sono aumentate in modo esponenziale. Lo segnala l'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) della Lombardia, a seguito della morte del turista francese Simon Gautier nel Cilento, in provincia di Salerno. A fronte di una media giornaliera che oscilla tra i 600 e gli 800 download (in agosto la media è in genere più bassa del resto dell'anno), precisa l'Areu, nei giorni 18, 19 e 20 agosto i download sono stati rispettivamente 1.511, 12.080 e 18.966. Infine, nella giornata di oggi, 21 agosto, intorno alle 9, in download risultavano essere 1.617. Nel 2018 la media di download al giorno è stata di 602 e nel 2019 di 1.167.