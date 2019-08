"Un volto per fotomodella", oggi la finale regionale a Fisciano

Domani sera 30 agosto la finale regione della trentacinquesima edizione de "Un volto per fotomodella". Grazie all'organizzazione della "Event and Fashion" di Annarita Iuliano e la sinergia con la Tenuta Masseria Nobile di Fisciano, la città universitaria capo fila della Valle dell'Irno vedrà assegnare la regina di bellezza della regione Campania. Dopo tappe, sfilate ed esibizioni la manifestazione volge, è il caso di dirlo, al termine in bellezza con oltre 20 fasce da assegnare. La serata inizierà intorno alle 21.30, presentata dai giornalisti salernitani Carla Polverino e Giovambattista Rescigno, che oltre alla conduzione, per l'impegno profuso nel campo dell'alta moda, premieranno Pinella Passaro, stilista di Cava de' Tirreni conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue creazioni ed alla luce della collaborazione nel corso di tutta la manifestazione con l'associazione onlus Ant, consegneranno al direttore della Torre Cardiologica del Ruggi d'Aragona di Salerno una attestazione di merito per aver portato il dipartimento da lui guidato tra i primi poli scelti in Italia e per aver introdotto da avanguardista tecniche di intervento utilizzate fin ora solamente negli Stati Uniti. La serata oltre alla moda prevede anche una vera e propria kermesse canora con le esibizioni di Gianluca Zeffiro, attore e cover ufficiale di Julio Iglesias, il gruppo "Gli Alleria", Daniele Missori, Maria Luisa Ragone e Marzia Sedoc. Il trucco e le acconciature delle ragazze saranno curati da "FacciamoCibelli", "Tagli e Dettagli" e "Severina D'Amore parrucchieri". L'accademia di make up di "Rachele Landi" si occuperà invece della sala trucco. I premi per le prime tre ragazze classificate sono stati realizzati da "Gigi Gioielli" di Castel San Giorgio invece "Antonio Pinto Abbigliamento" si occuperà della vestizione in esclusiva con la collezione 2020 della presentatrice della serata.Tutti coloro che questa sera saranno alla Tenuta Masseria Nobile di Fisciano inoltre potranno godere delle bellezze a due ruote grazie alla partecipazione della "Mario Manzo Ducati Salerno" e perchè no prenotare un test drive grazie alla collaborazione della "Sottosopra rent e more" di Salerno.