Confesercenti Provinciale incontra il Prefetto di Salerno

Questa mattina il Presidente della Confesercenti provinciale di Salerno, dott. Raffaele Esposito, ed il direttore interregionale della Confesercenti Campania, dott. Pasquale Giglio, sono stati ricevuti dal S. E. Il Prefetto di Salerno Francesco Russo.

Un incontro proficuo e cordiale per analizzare insieme le prospettive territoriali dal punto di vista delle imprese.

Il Prefetto Russo ha ribadito la volontà di interloquire con le associazioni che rappresentano il cuore pulsante della economia salernitana ed ha assicurato la totale collaborazione istituzionale.

Molti i temi trattati nella fattispecie la videosorveglianza a supporto dei territori e del commercio provinciale, ma anche viabilità e gli aspetti dedicati alla sicurezza per l'ospitalità.

Proprio su quest'ultimo tema Confesercenti provinciale a breve formalizzerà un progetto dedicato agli imprenditori dei settori dell' accoglienza e dell'ospitalità mirato al rispetto di una serie di procedure per una sana e qualitativa ospitalità territoriale.

Soddisfazione dunque dall'incontro di stamattina dichiara il nostro presidente Raffaele Esposito, è stato un vero piacere essere stati ricevuti da Sua Eccellenza il Prefetto Russo, una persona dal profondo rispetto delle istituzioni e dal grande spessore culturale.

Confesercenti, prosegue il presidente, intende proporre una serie di politiche legate ai concetti di accoglienza ed ospitalità che non possono prescindere da un dialogo istituzionale e tecnico che deve dare un input importante alle istituzioni locali e soprattutto, attraverso la formazione professionale, alle imprese.

Inizieremo a breve una serie di focus territoriali con al nostro fianco le istituzioni salernitane. Maggiore dialogo e concertazione devono portare questa terra, ricca di eccellenze, a puntare sempre di più a politiche di accoglienza incentrate sulla qualità.