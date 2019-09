Il Circolo di Fratelli d'Italia di Sarno ad Atreju 2019, Sirica: "Una grande occasione di crescita politica"

Si è conclusa a Roma la tre giorni di Atreju 2019, la festa del centrodestra. Dal 20 al 22 settembre, all’Isola Tiberina a Roma, si è rinnovata il tradizionale appuntamento con Atreju. La storica manifestazione che ogni anno apre la stagione politica della destra italiana è giunta alla sua 22esima edizione. Presente, come ogni anno la sezione Fdi Sarno, insieme al coordinatore cittadino Enrico Sirica, con una propria delegazione alla manifestazione Atreju 2019, "E' una bellissima iniziativa del centro destro - spiega Enrico Sirica - voluta da Giorgia Meloni ed è altresì una ottima occasione di aggregazione e di crescita politica". Nata nel 1997 nell’alveo politico della destra italiana, Atreju è riuscita a travalicare gli originali confini generazionali e ideologici, fino ad accreditarsi come una delle più importanti manifestazioni politiche e culturali d’Italia, consacrandosi come cerimonia pubblica d’inaugurazione di ogni nuova stagione istituzionale. “Sfida alle stelle. L’Italia che pensa in grande”, è stato il titolo di Atreju 2019. Per raccontare una scelta di campo ideale. Senza remore né infingimenti. Atreju è molte cose: dibattiti politici, manifestazioni culturali, premiazioni, spettacoli di musica e teatro, presentazione di libri, mostre e villaggio ludico. Non vi campeggiano simboli di partito né ipocrisie qualunquiste. Atreju era e resta una festa di parte, ma non di partito, anche se non mancheranno appuntamenti dedicati a Fratelli d’Italia e alle sue strategie. Da qui il suo successo e la partecipazione nelle passate edizioni dei più importanti attori della società italiana ed internazionale: capi di stato e di governo, ministri, intellettuali, artisti, campioni olimpici, e di tanti giovani provenienti da tutte le città della Penisola.