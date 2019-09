Pagani. Servizi sociali, Agro solidale: stabilizzati nove precari

Ambito Territoriale S01-3, stabilizzati nove precari. Ieri pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, è stato fatto un altro importante passo avanti nella costruzione di un Welfare sempre più a misura di cittadino. Con la firma dei contratti a tempo indeterminato si è aperta infatti la via della stabilizzazione per 9 precari dell’Ambito Territoriale S01-3. Una firma che significa un futuro più solido per questi professionisti e per le loro famiglie ed una certezza di servizi più efficienti per il territorio. "Grazie ai Sindaci di Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio per aver creduto nel percorso proposto dalla Regione Campania - ha dichiarato l'Assessore Regionale alle Politiche Sociali e Giovanili LuciaFortini -. Stiamo lavorando da tempo perché nascano aziende speciali, capaci di valorizzare le proprie risorse e di rispondere con puntualità ai bisogni dei cittadini. Per fortuna non siamo soli. Avanti così!".