Crollo di una parte del soffitto nei servizi igienici all'Istituto Genovesi - Da Vinci: sopralluogo di Piero De Luca e Strianese

Il Deputato Dem Piero De Luca, insieme al Presidente della Provincia Michele Strianese, ha effettuato un sopralluogo presso l'Istituto Genovesi-Da Vinci interessato, nei giorni scorsi, dal crollo di una parte del soffitto nei servizi igienici ubicati al secondo piano. "Ho voluto verificare personalmente la situazione-ha spiegato Piero De Luca- incontrando il dirigente scolastico Nicola Annunziata. È necessario intervenire in maniera celere e definitiva. Ci sono interventi strutturali, il riammodernamento e la messa in sicurezza dei servizi igienici su tutti, che non possono piu' essere procrastinati. Mi sono fatto portavoce delle problematiche urgenti, sottoponendo la questione direttamente al Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assicurato un immediato impegno del Governo con lo stanziamento di fondi per l'istituto salernitano. La Provincia dal canto suo - ha proseguito De Luca - utilizzerà nell'immediato, una parte delle risorse economiche della Regione Campania destinate agli istituti scolastici del territorio, per avviare sin dalla prossima settimana i lavori di messa in sicurezza necessari. Monitorerò con attenzione la vicenda- ha concluso Piero De Luca- affinché si possa garantire davvero agli studenti ed a tutto il personale un sereno proseguimento dell'anno scolastico".