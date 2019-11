Salerno Croce Rossa: EmerCampania, esercitazione sulla spiaggia di Santa Teresa

Anche Salerno sara' scenario delle esercitazioni di Protezione Civile previste dall'evento EmerCampania 2019 della Croce Rossa Italiana, supportato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e patrocinato dalla Regione Campania. Domani, infatti, nelle acque antistanti la spiaggia di S. Teresa, dalle ore 09,30 alle ore 12, sara' simulato l'ammaraggio d'emergenza di un velivolo in difficolta' e le operazioni di salvataggio delle persone a bordo. Oltre 80 volontari di Croce Rossa, ambulanze, mezzi, attrezzature ed un Presidio Medico Avanzato allestito sull'arenile, daranno vita ad un gigantesco scenario d'emergenza che servira' a tastare l'addestramento e le capacita' operative del personale volontario della Croce Rossa Italiana: mentre gli Opsa (Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua) si occuperanno di estrarre dal velivolo e recuperare in mare i pericolanti ed a portarli a riva, i volontari ed i sanitari Cri provvederanno ad accogliere e curare gli stessi, a seconda delle priorita' evidenziate al momento del recupero. A riva anche gli operatori del Servizio Emergenza Psico-sociale della Croce Rossa Italiana per il dovuto supporto psicologico di feriti e naufraghi.