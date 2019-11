Sofia la modella salernitana vola in USA per il titolo di Miss Universo 2019

Con la sua consueta grinta e nella valigia il prestigioso titolo di Miss Universe Italy 2019 stamattina alle ore 11,30 dall’Aeroporto di Roma-Fiumicino su un volo con destinazione Atlanta (USA) è partita l’avventura a stelle e strisce della ventenne modella salernitana - Sofia Marilù Trimarco che, domenica 8 dicembre coi colori tipicamente mediterranei dell'Italia sfiderà sulla passerella più prestigiosa le altre reginette in rappresentanza di 90 paesi del Mondo nella Finalissima della sessantottesima edizione di Miss Universe (evento che sarà trasmesso in diretta mondiale su Fox TV e Tele Globo il giorno della Festa dell'Immacolata alle ore 13,00 italiane) . Prima di imbarcarsi sull’aereo con mamma, papà e il Direttore responsabile per l’Italia Marco Ciriaci la bella Sofia emozionata ha dichiarato ai giornalisti presenti :

“Dopo il titolo vinto a fine estate in questi tre mesi mi sono ben preparata per affrontare bene questa esperienza unica che il destino mi ha voluto riservare. L’emozione è tanta ma sono molto felice di fare questa esperienza perché stringerò amicizia e potrò rapportarmi con decine di ragazze che hanno una formamentis ed una cultura di vita diversa dalla mia . Sono una ragazza semplice e dolce, ma molto determinata: mi auguro di poter esprimere e trasmettere al meglio tutta la mia solarità e sono consapevole di poter rappresentare la bellezza italiana in tutte le sue sfaccettature; sarà sicuramente una avventura che segnerà per sempre la mia vita, ce la metterò tutta! ” conclude Sofia”.

Tanta felicità pure per il Responsabile di Miss Universe Italy in Campania Lino Miraldi che ha dichiarato: “In TV non ho mai perso una finale di Miss Universe negli ultimi dieci anni, il presentatore Steve Harvey con la sua voce dirompente è per me un mito. Sofia Marilù Trimarco, che è un’ottima studentessa in Giurispudenza all’Università Guido Carli di Roma, fino al 2015 non aveva mai messo in preventivo di poter fare la modella ma nel 2017 sono riuscito dopo vari inviti a farla sfilare e da quella volta poi mi ha detto che voleva continuare a farlo ancora. Oggi a distanza di soli due anni – l’8 dicembre 2019– una data che resterà per me indelebile e che non la scorderò mai, Sofia coronerà il mio sogno di una vita quello di poter vedere sfilare una ragazza cresciuta con le mie sfilate sulla passerella di Miss Universo; dopo diciannove anni portare una ragazza del nostro territorio (Buccino), la prima salernitana in assoluto a giocarsi il titolo di bellezza più prestigioso del Mondo è una cosa indescrivibile e ripaga tutti i miei sacrifici di una vita. Ringrazio il Patron Marco Ciriaci per avermi dato la possibilità di entrare nella famiglia di Miss Universe Italy .La settimana scorsa ho dato una sbirciata ai profili delle altre finaliste e devo dire che almeno una ventina sono belle come Sofia; tra tutte le Miss però Sofia è la più alta 1,86 e se il detto “altezza mezza bellezza” vale qualcosa partiamo bene; adesso però, dobbiamo solo goderci questa finale negli USA, essere lì a rappresentare l’Italia è già una grande vittoria per Sofia e per tutta la provincia di Salerno”.