Campania: contratto con Trenitalia fino al 2033 per trasporto

La Regione Campania ha firmato un contratto di servizio dal 2019 al 2033 con Trenitalia, del gruppo Fs Italiane. Grazie alla lunga durata del contratto, Trenitalia investira' circa 680 milioni di euro per migliorare l'offerta di servizi ai pendolari della Campania: la maggior parte dell'investimento (208,9 milioni di euro da parte di Trenitalia e 180 milioni da parte della Regione Campania, per un totale di 388,9 milioni) riguardera' l'acquisto e la messa in servizio di 37 nuovi treni made in Italy, fra cui i nuovissimi Rock e i convogli di Media Capacita'. Il rinnovo della flotta regionale si concludera' entro il 2025, con consegna del primo nuovo convoglio gia' nel 2020. "La priorita' per Trenitalia - ha spiegato Orazio Iacono, ad di Trenitalia - sono i pendolari del nostro Paese. Ringrazio i mille ferrovieri della Campania, una Regione in cui girano sui treni poco meno di 200.000 persone al giorno. La firma della convenzione ha rispettato tutti i regolamenti ed e' frutto di risultati concreti tra cui la puntualita' passata dal 79% al 91% e la cancellazione scesa del 70%, oltre alla soddisfazione dei pendolari salita di oltre undici punti". Il nuovo accordo arriva all'indomani della chiusura del contenzioso precedente tra Regione e Trenitalia: "Nel 2015 - ha spiegato Iacono - avevamo un credito di 150 milioni, un mese e mezzo fa e' stata pagata l'ultima rata, ora inizia una fase di sviluppo con investimenti da 680 milioni per nuovi treni: arriveranno 25 treni rock e 12 treni a media capacita', in 4-5 anni l'eta' media della flotta campana passa da 32 a 11 anni, quindi meglio di tanti operatori europei che hanno flotte di 14-15 anni. Con questo contratto aumentano anche di 500.000 chilometri l'anno i servizi forniti su treno in Campania. Solo in Campania abbiamo registrato oltre mezzo milione di persone in piu' sui treni nell'ultimo anno e questo ci dice che siamo sulla strada giusta. La politica di rafforzamento del trasporto pubblico su ferro, ricorda Trenitalia, porta significativi benefici anche in tema di sostenibilita' ambientale. Il treno, infatti, produce il 90% di emissioni inquinanti in meno rispetto ai tradizionali veicoli su gomma e una forte decongestione del traffico per le principali arterie stradali. "Dieci anni fa - ha spiegato l'ad del gruppo Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti -De Luca da sindaco di Salerno spingeva per avere la tav e il territorio ha avuto un forte sviluppo con 30 treni tav su Salerno in una nova stazione. Ora ci concentriamo su pendolari che hanno un servizio ancora con un gap qualitativo per treni non piu' efficienti. Al Sud la flotta e' troppo vecchia, e gli undici anni di media della Campania diventano un modello di come si puo' costruire con visione del futuro. Oggi in Italia abbiamo ancora troppo trasporto in automobile e non possiamo permettercelo, perche' congestiona le citta' e crea inquinamento".