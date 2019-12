Nasce il brand Costa d'Amalfi, investimenti per 30 milioni sul turismo

La Costa d'Amalfi presenta, oggi alle 15 nello Spazio Campania di Milano, il suo progetto di Rete per potenziare lo sviluppo turistico del luogo. Grazie al contratto di sviluppo di attivita' turistiche siglato con Invitalia, sono ammessi investimenti per la Costa d'Amalfi di oltre 28 milioni di euro, supportati da sedici milioni di finanza agevolata con l'obiettivo di creare in un triennio 278 nuovi posti di lavoro. L'obiettivo e' dare vita a progetti che puntano a valorizzare la competitivita' dell'intera filiera turistica della Costa d'Amalfi: infrastrutture, ospitalita', ristorazione, mobilita' sostenibile e altre economie del territorio. Il brand di riferimento del distretto e' Authentic Amalfi Coast, marchio che identifica una linea comune di promozione, valorizzazione e comunicazione del territorio. L'obiettivo e' coinvolgere tutte le imprese, quelle attive non solo nel comparto ricettivo, ma anche nei servizi funzionali al turismo, dal noleggio alla ristorazione, dalle guide al trekking, ed ancora agenzie di viaggio, tour operator, operatori dei trasporti e della mobilita'. "Authentic Amalfi Coast e' un modo nuovo di stare insieme e di costruire il futuro di una destinazione turistica - spiega Andrea Ferraioli, presidente del distretto Costa d'Amalfi -. La rete ha l'ambizione di favorire con le proprie azioni lo sviluppo di un'economia turistica sostenibile, responsabile, ordinata, ma anche contribuire a rendere la destinazione il luogo perfetto per un laboratorio d'innovazione turistica, dove imprese anche in startup possano crescere in un contesto che faciliti, accompagni, sostenga". Attraverso le risorse finanziarie del Contratto di sviluppo turistico, la Rete sviluppo turistico Costa d'Amalfi progettera' e mettera' a sistema le iniziative piu' utili allo sviluppo turistico di questa destinazione, ad esempio la rete federata Wi-Fi Open Coast e gli interventi infrastrutturali per favorire una modalita' sostenibile.